شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يضع التشكيل المثالى لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم ديربى الأهلى و الزمالك المقرر إقامته مساء غدا الجمعة فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع الفريقين لأول مرة فى التاريخ على أرض مصر وسط ظروف إستبعاد لاعبين مؤثرين من كلا الفريقين بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، حيث يغيب عن الأهلى ، أليو ديانج ووليد سليمان و صالح جمعة، بينما يغيب عن الزمالك ، يوسف اوباما و عبد الله جمعة و محمود حمدى الونش .

ووضع عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق التشكيل الأمثل لكلا الفريقين من وجهة نظره كالتالى :

الزمالك ، محمد أبو جبل و حازم إمام و محمود علاء ومحمد عبد الغنى و إسلام جابر و طارق حامد و فرجانى ساسى و محمد أناجم و أشرف بن شرقى و أحمد سيد زيزو و مصطفى محمد .

أما تشكيل الأهلى ، محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و ياسر إبراهيم و على معلول و عمرو السولية و حمدى فتحى وحسن الشحات و جونيور أجايى و محمد مجدى قفشة و مروان محسن .

نفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام غدا ،علي ستاد القاهرة الدولي ،حيث أن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.