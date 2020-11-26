شكرا لقرائتكم عمار حمدي يحتفل بعيد ميلاده الـ"21" اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس ، عمار حمدى نجم الاهلى والمنتخب الاوليمبى والمعار للاتحاد السكندرى بعيد ميلاده الـ"21" فهو من مواليد 26 نوفمبر 1999 ، ويعد عمار حمدي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي الأساسية، والذي ساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في 2019 ، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،

عمار حمدى قضى الموسم المنقضي معارا لنادي طلائع الجيش ،وشارك حمدي في 17 مباراة خلال الموسم المنقضي. صنع فيهم هدفا واحدا.

وطلب عمار حمدى بتمديد اعارته وعدم العودة للأهلى للحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، والتى تم تأجيلها عاماً بسبب كورونا ليرحل عمار حمدى إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعدما خاض تجربة إعارة سابقة مع سيد البلد شهدت تألقه بعدما شارك في 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة.

وقدم عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، فاصلا من المهارات أمام منتخب البرازيل فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، كما راوغ ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى أكثر من لاعب من منتخب البرازيل قبل أن تصل الكرة إلى عمار حمدى ليمر بطريقة رائعة من مدافعى البرازيل ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس البرازيلى بصعوبة.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الأهلى المنتقل حديثاً الى صفوف الاتحاد السكندرى أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى يلعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم سبورتس، إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

أضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.