شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس حواره مع محمد الشناوي عن هدف أبو قير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس حواره مع محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلى عن الهدف الذى سكن شباكه فى مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" كنت ألوم الشناوى بعد هدف أبو قير للأسكدة ، كنت أقول لنفسى كيف يدخل هذا الهدف فى مرمى الشناوى حتى قابلته فى التدريب وسألته فرد عليا قائلا انت شوفتنى ياكابتن قبل الماتش وانا بسخن كان شكلى ايه".

وتابع شوبير:" قولتله هدومك كانت تمتلىء بالطينة فقالى ياكابتن الكورة جت فى رجل رامى ربيعة وغيرت اتجاهها ، وصدقته لان الشناوى من طبيعته دائما بيحمل نفسه مسئولية أى هدف يدخل مرماه ولا يعفى نفسه من المسئولية ولما قولتله تتحمل كام فى المية من الهدف ده قالى والله ولا أى حاجة ، الكورة غيرت اتجاهها".

وأكمل شوبير:" بين الشوطين كان مصطفى شوبير هينزل وطلبوا منه يسخن ولما جه الهدف قالوا الشناوى هيكمل وكمل فعلا بس بدون مزاج ، مكنش مبسوط أنه هيكمل".

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم، الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب إستاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه في مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيماني بتطبيق بعض الجمل الخططية في المران تمهيداً لتنفيذها في لقاء الغد المرتقب ، ويشرح موسيماني كذلك خة المباراة وتقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفني الجنوب أفريقي بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفي للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيماني إستمرار نفس السرية في مران اليوم حفتظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.