شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص الدولي ينعى مارادونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام الأولمبياد الخاص الدولي من خلال الرئيس الإقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا المهندس أيمن عبد الوهاب بنعي نجم كرة القدم العالمية والأرجنتينية دييجو مارادونا الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية، معبراً عن تعازيه وأعضاء الرئاسة الإقليمية وبرامج المنطقة لـ 23 دولة التي

تضم 250 ألف لاعب، مشيراً الى أن مارادونا كان قد شارك فى ضربة البداية للكأس الإقليمية لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل ريو 2014 والتي أقيمت بدبي فى الفترة من 10 الى 15 مايو 2014 والتي شاركت فيها 9 دول من الشرق الأوسط هي الإمارات - المملكة العربية السعودية -البحرين -اليمن- العراق - إيران - الأردن - لبنان - فلسطين، واصفاً رحيله بأنه يعد خسارة كبيرة للكرة العالمية باعتبار أن مارادونا

أسطورة الكرة العالمية ومن أفضل لاعبي كرة القدم فى العالم، وظل يمثل قيمه للكرة العالمية بعد ابتعاده عن الملاعب وانخراطه فى سلك التدريب.

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