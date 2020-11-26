شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين لتايسون و3 ملايين لخصمه في نزال ما بعد الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن الأجر الذي سيحصل عليه الملاكم الأمريكي مايك تايسون عن أول نزال بعد اعتزاله يوم السبت في لوس أنجلوس وهو 10 ملايين دولار فيما سيحصل خصمه روي جونز جونيور على 3 ملايين دولار فقط، وسبق لتايسون (54 عاماً) أن قال إنه سيتبرع بمبلغ النزال لأعمال الخير. وأضاف: «لن يشعر أي أحد بالقلق علي من الثروة أو يشعر بالغيرة مني لأنني سأعود للحلبة من أجل المال. لن أحصل على فلس من الملايين وأشعر بالراحة لهذا القرار».

ويجذب النزال الذي يصل مجموع عمر طرفيه إلى 105 أعوام الأنظار فيما أكد المنظمون أنه سيكون نزالًا استعراضياً وليس احترافياً خالصاً بالضربة القاضية، وسبق لتايسون أن كشف عن إنقاص وزنه 100 باوند من أجل نزال العودة من خلال حمية نباتية وتمرينات ساعتين على جهاز المشي، ولم يخض تايسون أي نزال منذ اعتزاله في 2005 لكن خصمه جونيور، بطل العالم للوزن الثقيل في 2003 على حساب جوني رويز، خاض نزالاً مطلع 2018 عندما هزم سكوت سيجمون بسن الـ49.

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