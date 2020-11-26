شكرا لقرائتكم خبر عن أوزبورن رشح بيكهام لمنصب وزير الرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سير كريج أوليفر مدير العلاقات العامة لرئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون عن رغبة جورج أوزبورن مستشار كاميرون في تعيين النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزيراً للرياضة في 2013 خلفاً للوزير هيو روبرتسون الذي كان يشغل المنصب في أولمبياد لندن 2012، وتم رفض المقترح خشية أن يتطلب المنصب الوزاري من بيكهام المثول في البرلمان للدفاع عن قضايا رياضية معقدة.

وساعد بيكهام في استضافة الأولمبياد وشارك في حفل الافتتاح وأضاف أوليفر: «المناقشات جرت في 7 أكتوبر 2013، بعد 5 أشهر من اعتزال بيكهام اللعب، ورغبت إدارة كاميرون في تعزيز شعبية حزب العمال بتعيين بيكهام وزيراً».

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