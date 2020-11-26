شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حولت وجهة الونش من الأهلى للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه نجح في تحويل وجهة محمود حمدى الونش للفريق الأبيض، بعد أن كان اللاعب قاب قوسيا او أدني من الانتقال للأهلي.

وقال طارق يحيي لليوم السابع: "أقنعت الونش باللعب للزمالك خاصة أن فرصة اللعب بالنسبة له مضمونة عكس الأهلي والذي كان فى حالة انتقاله إليه وقتها كان سيجد صعوبة كبيرة في اللعب أساسياً، وأضاف طارق يحيي أن غياب الونش أمام الأهلي سيؤثر على الزمالك فنياً، إلا أن البدائل في الأبيض قوية للغاية وقادرة على تعويضه في وجود محمد عبد الغني.

وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.