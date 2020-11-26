شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمار حمدى صاروخ الأوليمبى يحتفل بعيد ميلاده الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الخميس، عمار حمدى نجم الأهلى والمنتخب الأوليمبى والمعار للاتحاد السكندرى بعيد ميلاده الـ21 فهو من مواليد 26 نوفمبر 1999، ويعد عمار حمدى أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبى الأساسية، والذى ساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

عمار حمدى قضى الموسم المنقضي معارا لنادي طلائع الجيش، وشارك في 17 مباراة خلال الموسم المنقضى، صنع فيهم هدفا واحدا.

وطلب عمار حمدى تمديد إعارته وعدم العودة للأهلى للحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، والتى تم تأجيلها عاماً بسبب كورونا ليرحل عمار حمدى إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعدما خاض تجربة إعارة سابقة مع سيد البلد شهدت تألقه بعدما شارك فى 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة.

وقدم عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، فاصلا من المهارات أمام منتخب البرازيل فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، كما راوغ ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى أكثر من لاعب من منتخب البرازيل قبل أن تصل الكرة إلى عمار حمدى ليمر بطريقة رائعة من مدافعى البرازيل ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس البرازيلى بصعوبة.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الأهلى المنتقل حديثاً إلى صفوف الاتحاد السكندرى أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى يلعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم سبورتس، إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

وأضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى إلى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.