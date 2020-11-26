شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نهائى أفريقيا صراع " برتغالى و جنوب أفريقى " على أرض الكنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد قمة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غدا الجمعة صراع برتغالى جنوب أفريقيا من القيادة الفنية ، حيث يطمح الثنائى بيتشو موسيمانى المدير الفنى الجنوب أفريقى للأهلى فى حصد النجمة الأفريقية التاسعة ، بينما يسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك فى حصد النجمة السادسة للأبيض .

يتمتع كلا الثنائى بحكمة و حنكة قوية فى إدراة اللقاءات الكبيرة ، حيث إنهما يسيرا بخطى ثابتة و ناجحة مع قطبى الكرة المصرية سواء الأهلى أو الزمالك و كأن كيمياء التدريب لديهم تتماشى بقوة مع الكرة المصرية و الدورى المصرى .

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدورى أبطال أفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين ويلتقي الأحمر والأبيض في التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى باتشيكو و موسيمانى فى الصور التالية :