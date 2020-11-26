شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات دليفري للأهلي واجتماعات الزمالك واتساب قبل نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا فى إضفاء طابع الغرابة على استعدادات الاهلى والزمالك لنهائى دوري الابطال الافريقى المقرر له التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ، فرغم اللقاءات الكثيرة التى التقى فيها الاحمر والأبيض وجهاً لوجه سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى لكن يبقى نهائى القرن ذو طابع خاص ليس فقط لكونه الاول فى تاريخ أفريقيا بين نادى القرن ومدرسة الفن والهندسة وإنما لكونه فى عصر "فيروس كورونا" .

*وجبات دليفرى لنجوم الاهلى

طلب مسئولو النادى الأهلى من إدارة الفندق الذى يُقيم فيه الفريق حالياً بالتجمع الخامس توصيل الوجبات للاعبى الفريق فى غرفهم الخاصة، بعدما رفض الجهاز الفنى نزول اللاعبين وأفراد الفريق للمطعم لتناول الوجبات أو تخصيص قاعة بالفندق تكون بمثابة مطعم لتناول الوجبات واتفق مسئولو الأهلى مع إدارة الفندق على توصيل الوجبات للاعبين "ديلفرى" فى غرفهم من مطعم الفندق تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، ويأتي طلب جهاز الأهلى كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة بين الأهلى والزمالك.

كما حذر الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود لاعبى الفريق من التواجد فى أى تجمّعات داخل فندق الإقامة أو التواجد فى "بهو" الفندق خلال الفترة الحالية كأحد الإجراءات الاحترازية التى شدد الجهاز الطبى على تنفيذها حالياً للحفاظ على سلامتهم قبل نهائى أفريقيا وطالب الجهاز الطبى لاعبى الفريق بضرورة اتباع الإجراءات الأخرى كالتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة.

*الاجتماعات بالواتس أب لنجوم الزمالك

طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق منع الجلسات الجماعية فى فندق الإقامة والاعتماد على الواتس آب كوسيلة للتواصل، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.