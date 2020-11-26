وائل جمعة يوجه 3 رسائل للاعبي الأهلي عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورتس، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك صعب، مضيفًا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قادر على الفوز باللقب.

ويحتضن ستاد القاهرة يوم الجمعة مباراة الزمالك والأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن حسم القلعة البيضاء بطاقة الصعود على حساب الرجاء، فيما صعد الأهلي على حساب الوداد المغربي.

وأضاف جمعة من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس : "النهائي صعب على الأهلي والزمالك، الأهلي لديه ثقة في نفسه وإمكانياته كما أن لاعبيه قادرون على التعامل بشكل أفضل."

وأكمل : "شاهدنا موسيماني واللمسة التي أضافها للفريق منذ أن تولى مهام قيادة الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، فرض حالة من التنظيم، الجنوب أفريقي كمدرب قادر على الفوز بالبطولة وهي نقطة تميزه عن المدرب فايلر والذي كان يلعب بشكل مفتوح."

وأردف: "موسيماني قادر على اللاعب أمام الزمالك بالعناصر المتاحة، الأهلي قادر على الفوز بالبطولة وأن تكون فرحة لكل جماهير النادي الأهلي."

وعن الرسالة التي يوجهها للاعبي الأهلي قبل النهائي قال: "أطلب من لاعبي الأهلي أن يلعبوا بقتال وبشرف وإخلاص من أجل قميص وشعار النادي الأهلي، الجمهور ينتظر المواجهة بشغف كبير، قدموا افضل ما لديهكم، ثقوا في أنفسكم وبأنكم تلعبون باسم أعظم نادي في الكون."

وصعد الأهلي للمباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل حجز الزمالك بطاقة العبور للمشهد الختامي بالفوز على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين أيضًا.