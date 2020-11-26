"لا يناسب المشروع".. محمد يوسف يرد على موقفه من ضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على موقفه من ضم صالح جمعة لاعب فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

وقال يوسف في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، :"صالح بالنسبة لي لم يكن ضمن حساباتي من أجل ضمه، صالح لاعب كبيرة ولديه موهبة لكن المشروع المتواجد فيه الآن يتطلب نوعيات أخرى".

وكشف محمد يوسف خلال تصريحاته :"كنت من أسباب عودة صالح جمعة مرة أخرى للنادي الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي الفيصلي عندما كنت مديرًا للكرة في الأهلي وقتها".

وأكمل :"إعادة صالح جمعة هذا ممكن يحدث عندما أكون في النادي الأهلي".

ويعاني صالح جمعة على صعيد المشاركة مع النادي الأهلي حيث لم يخض صاحب الـ27 عامًا سوى ثلاث مباريات بديلاً بواقع (39 دقيقة).

وانتقل صالح جمعة إلى صفوف الأهلي في موسم (2015 - 2016) قادمًا من فريق إنبي حيث لم يشارك سوى في 72 مباراة ليخرج خلال فترته مع الأهلي على سبيل الإعارة لفريق الفيصلي السعودي.

ويعاني صالح جمعة حاليًا من إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) الأمر الذي جعله يستبعد من الانضمام لمعسكر الأهلي والذي يستعد لمواجهة الغريم الزمالك غدًا الجمعة ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020.