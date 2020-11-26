السوق السعودي | عمر السومة يقترب من الهلال بالمجان!

تلقى عشاق النادي الاهلي السعودي صدمة قوية مساء أمس الاربعاء عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عندما كتب الإعلامي الرياضي الشهير، عناد الرشيد، معلومات جديدة تخص مستقبل الهداف السوري عمر السومة، ستحدث نقلة جديدة في تاريخ السوق السعودي إذا ثبتت صحتها في الميركاتو الشتوي 2021.

وقال عناد الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مصدر خاص أخبره بموافقة هداف منتخب سوريا والنادي الأهلي، عمر السومة، بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة مطلع عام 2021، دون حصول إدارة أهلي جدة على أي مقابل مادي.

وأوضح “عمر السومة قريب جدًا من الانتقال إلى الهلال في يناير المقبل بالمجان حيث سيكون لاعبًا حرًا في تلك الفترة. كما كانت هنالك مفاوضات بين النادي العاصمي والسومة في بداية هذا الموسم (2021/2020)، لكن حرص السومة على استفادة النادي الأهلي من قيمة انتقاله”.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الهلال تبحث عن مهاجم جديد يستطيع قيادة الخط الأمامي بعد انتهاء عقد المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز في صيف 2022.