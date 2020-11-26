شكرا لقرائتكم نهائي أفريقيا.. الأهلى يضع خطة التتويج باللقب اليوم في مرانه الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته مساء اليوم الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلى اليوم على ملعب إستاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه فى مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيمانى بتطبيق بعض الجمل الخططية فى المران تمهيداً لتنفيذها فى لقاء الغد المرتقب، ويشرح موسيمانى كذلك خطة المباراة ونقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفنى الجنوب أفريقى بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية.