شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسم الليلة خطة التتويج بالنجمة التاسعة فى نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم، الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب إستاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه في مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.

كما سيقوم موسيماني بتطبيق بعض الجمل الخططية في المران تمهيداً لتنفيذها في لقاء الغد المرتقب ، ويشرح موسيماني كذلك خة المباراة وتقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفني الجنوب أفريقي بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفي للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيماني إستمرار نفس السرية في مران اليوم حفتظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.