%69 من قراء الخليج 365 يتوقعون فوز الأهلى ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 69% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، فوز النادى الأهلي بالبطولة، فيما توقع 31% فوز النادي الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع قطبى الكرة المصرية غداً الجمعة، في المباراة النهائية.
ويدخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، غداَ الجمعة، في المرة الأولى تاريخياً التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساءَ، بدون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.
وأظهرت المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، إصابة ثلاثة لاعبين من كل فريق، قبل المباراة النهائية، حيث يغيب عن الأهلي للإصابة بكورونا، وليد سليمان، وأليو ديانج، وصالح جمعة، فيما يفقد الزمالك جهود، عبد الله جمعة، ومحمود حمدي الونش، ويوسف أوباما.
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