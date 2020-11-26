الامارات | اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، أن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ميدو جابر، اختفى في ظروف غامضة من فندق إقامة الفريق.

وأعلن المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، اختفاء اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح "ميدو جابر حاول دخول غرفته في فندق إقامة الفريق، لكنه فوجئ بأن كارت دخول الغرفة لا يعمل، وطُلب منه النزول إلى الاستقبال في الدور الأرضي لتفعيل الكارت".

وتابع: "بعد نزول ميدو جابر إلى استقبال الفندق طلب شخصين التصوير معه، وبعد الصورة اصطحباه إلى خارج الفندق ليختفي اللاعب تماما بعد أن أغلق هاتفه".

وعن هوية الخاطفين قال البطاوي: "لا أعرف ما الذي حدث وما السبب في اختطاف أو اختفاء اللاعب، قد يكون أشخاص أو أندية لا نعلم شيء حتى الآن".

وذكر المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتقديم بلاغا في قسم الشرطة، اختفائه يثير دهشتنا".

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