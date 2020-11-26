شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبى الأهلى بعدم متابعة "السوشيال" قبل نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق بعدم الإنسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى "السويشيال ميديا" قبل لقاء الزمالك المقرر له التاسعة من مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان –ومازال- هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع فى الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والإصرار والثقة فى الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى وإسعاد الجماهير.

على صعيد متصل، توقع عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلاً فى تصريحات تلفزيونية: "أتوقع فوز الأهلى بهدفين لهدف فى حالة إحراز هداف مبكر لأى من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضرى أنه لا يسأل عن الفريق الذى سيشجعه فى المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخى بالكامل فيه بالتالى لا يمكن أن أشجع غير النادى الأهلى، وأوضح عصام الحضرى أن كلا الحارسين سواء محمد أبو جبل أو محمد الشناوى يقدمان مستويات متميزة للغاية فى الموسم الحالى وأتوقع تألقهما بشكل كبير.

وشدد الحارس التاريخى لمنتخب مصر على ضرورة أن يحافظ الفريقين على سمعة الكرة المصرية أمام العالم وألا تتكرر الأحداث السابقة بينهما مشدداً على أن العالم أجمع.

وتابع عصام الحضرى أن مباراة نهائى أفريقيا عندما تكون بين الأهلى والزمالك حدث مشكلته أنه جاء فى وقت حساس للغاية وهو ما يضع سخونة للمباراة لأن الجماهير فى الفريقين لا تقبل سوى الفوز باللقب.