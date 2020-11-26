شوبير عن التشكيك في مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك: تهريج

شن الإعلامي أحمد شوبير،هجوما حادا علي المشككين في نتائج مسحات كورونا التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا والمقرر لها غدًا، الجمعة.
وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه "ملعب on"المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": مش عايزين تهريج وتشكيك في مسحات كاف، وما تم الإعلان عنهم هم المصابون بالفعل، وحملات التشكيك لا جدوى منها.
وأضاف ان البعض يدعي إصابة محمود علاء مدافع الزمالك والآخر يدعي أن الأهلي استعان بدوبلير مكان الشناوي للتكتم على إصابته بكورونا كلام غريب وغير منطقي.
وأختتم "شوبير" حديثه قائلا: نتمني الشفاء لجميع مصابي الفريقين، ونبارك لمن تعافوا من إصابتهم، يجب أن نكون أكثر عقلانية في هذا الملف كاف لا يكذب ولا يتجمل، وتم إجراء المسحات بمنتهى الاحترافية.
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