شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الأهلى قبل نهائى القرن مع الزمالك بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لاستاد التتش، وشهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدورى الاأطال الأفريقى خسارة الأحمر من الترجى التونسى فى عام 2018.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

الاسم الكامل: النادى الأهلى للرياضة البدنية

اسم الشهرة: الفرسان الحمر

تأسس: 1907

الألقاب الأفريقية

دورى الأبطال - 8 مرات (1982، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 ، 2013)

كأس الكونفيدرالية - مرة واحدة (2014)

كأس السوبر - 6 مرات (2002 ، 2006 ، 2007 ، 2009 ، 2013 ، 2014)

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - 4 مرات (1984 ، 1985 ، 1986 ، 1993)

الألقاب المحلية:

الدورى المصرى الممتاز - 42 مرة

كأس مصر - 36 مرة

كأس السوبر المصرى - 11 مرة

المدرب: بيتسو موسيمانى "جنوب أفريقيا"

قائد الفريق: محمد الشناوى

الهداف فى دورى الأبطال: حسين الشحات (6 أهداف)