شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يُحذر لاعبى الأهلي من "السويشيال ميديا" قبل نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الإنسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الإجتماعي " السويشيال ميديا" قبل لقاء الزمالك المقرر له التاسعة من مساء غداً الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان –ومازال- هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع في الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة في الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير.

على صعيد متصل ، توقع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

وأشار عصام الحضري أنه لا يسأل عن الفريق الذي سيشجعه في المباراة لأنه فاز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وتاريخي بالكامل فيه بالتالي لا يمكن أن أشجع غير النادي الأهلي ، وأوضح عصام الحضري أن كلا الحارسين سواء محمد أبو جبل أو محمد الشناوي يقدمان مستويات متميزة للغاية في الموسم الحالي وأتوقع تألقهما بشكل كبير.

وشدد الحارس التاريخي لمنتخب مصر على ضرورة أن يحافظ الفريقين على سمعة الكرة المصرية أمام العالم وألا تتكرر الأحداث السابقة بينهما مشدداً على أن العالم أجمع.

وتابع عصام الحضري أن مباراة نهائي أفريقيا عندما تكون بين الأهلي والزمالك حدث مشكلته أنه جاء في وقت حساس للغاية وهو ما يضع سخونة للمباراة لأن الجماهير في الفريقين لا تقبل سوى الفوز باللقب.

وتحدث الحضري عن أن محمد الشناوي استطاع التصدي لأربعة ضربات جزاء على التوالي وبالتالي سيكون له الغلبة حال الوصول الى ضربات الجزاء الترجيحية.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.