شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء استبعاد محمد سالم من رحلة المقاولون إلى جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لنادى المقاولون العرب المجازفة باصطحام محمد سالم صانع ألعاب الفريق، إلى رحلة جيبوتى استعداداً لمواجهة فريق أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظراً لإصابة اللاعب بالشد العضلى، حيث لم يفضل النحاس المغامرة بالدفع باللاعب، ليخوض سالم تدريبات تأهيلية بالنادى أملاً فى اللحاق بمباراة العودة والتى تقام يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى فى الرابعة مساء السبت المقبل، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، يث يعود المقاولون للمشاركة الأفريقية بعد غياب استمر لـ 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى عام 2005.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن هوية الحكم الذى من المقرر أن يدير مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتى يوم السبت المقبل فى العاصمة الجيبوتية، والتى يستضيفها ملعب حسن جوليد فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر يوم السبت المقبل بمنافسات ذهاب دور الـ64 من البطولة، وجاء طاقم التحكيم كالتالى: الحكم الليبي محمد أغا، ويعاونه وليد الجهوى إبراهيم باكوز، وحكم رابع عبد الواحد هورايويده.

وشهدت الأجواء فى العاصمة الجيبوتية "جيبوتى" تساقط الأمطار صباح أمس الأربعاء، وذلك قبل انطلاق المران الأول لفريق المقاولون العرب،

وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت الثلاثاء الماضى إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 14 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.

وتضم البعثة 34 فردًا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وامير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.