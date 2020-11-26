الإسماعيلى يدرس مباريات الرجاء المغربى وصفقاته الجديدة قبل موقعة 30 ديسمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات الرجاء المغربى ومتابعة صفقاته الجديدة استعداداً لملاقاته بالبطولة العربية ، وكشفت تقارير صحفية أن نادى الرجاء المغربى اتفق مع إدارة نادي الإسماعيلي على موعد مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التى تأجلت فى مارس ماضى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وكان نادي الإسماعيلي تفوق في مباراة الذهاب والذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية" بهدف دون رد، جاء عن طريق التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، إن إدارة الرجاء اتفقت مع الإسماعيلي على إقامة مباراة العودة في 30 من ديسمبر المقبل، خاصة أن الرجاء كان سيواجه الاسماعيلي في مارس الماضي للحسم في التأهل إلى نصف نهائي المنافسة العربية، لكن السلطات المغربية اتخذت قرار يقضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، الأمر الذي حال دون إجراء المباراة ودفع بالفريق المصري إلى العودة إلى بلاده.

أشار الموقع إلى أن الاتحاد العربى سبق وأن حدد مباراتي الذهاب بين الطرف الآخر من نصف النهائي فريق الشباب السعودي ضد مواطنه اتحاد جدة دون أن يحدد موعد موقعة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، ومن المقرر أن يلتقي الشباب واتحاد جدة في الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع من يناير المقبل عام 2021.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي حدد إقامة المباراة النهائية في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بعد أن أقيمت نهائي النسخة الماضية على ملعب "هزاع بن زايد" في لقاء شهد تتويج النجم الرياضي الساحلي التونسي باللقب على حساب الهلال السعودي.