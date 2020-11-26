رسميًا | نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا دون جمهور

أعلن الاتحادان الافريقي (كاف) والمصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر لها مساء بعد غد الجمعة، بدون حضور جماهيري في ملعب “ستاد القاهرة“، وذلك بسبب تداعيات أنتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19-

وذكر (كاف) في بيان مشترك مع الاتحاد المصري، اليوم الأربعاء: “تقديرًا للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى إلى اقامة المباراة بدون جمهور”.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب “ستاد القاهرة” الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الأندية الأفريقية.

وأضاف البيان “في هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصري والأفريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5 / 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الزمالك على الرجاء المغربي بنتيجة 4 / 1 في مجموع اللقاءين.