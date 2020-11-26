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جدة - عمرو شويل هدافي دوري ابطال افريقيا 2020

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية لتُصبح قمة تاريخية تنتظهر القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال.

هدافي دوري ابطال افريقيا 2020



التقى الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.

هدافى دورى أبطال إفريقيا



كريم عريبي النجم الساحلي 10

مصطفى محمد الزمالك 8

جاكسون موليكا مازيمبي 7

أشرف بنشرقي الزمالك 7

كريستوفاو باسينسيا مابولولو أول أغسطس 6

حسين الشحات الاهلي 6

أيمن محيوص اتحاد العاصمة الجزائر 5

جاستون سيرينو صن داونز 5

بدر بانون الرجاء البيضاوي 5

زكريا بن شاعة اتحاد العاصمة الجزائر 5

محمد موسى الضي الهلال السوداني 4

أيوب الكعبي الوداد البيضاوي 4

نيفر تيجيري بلاتينيوم ستارز 4

بيرفيكت شيكواندي بلاتينيوم ستارز 4

محمد النهيري الوداد البيضاوي 4

محسن متولي الرجاء البيضاوي 4

صلاح محسن الأهلي 4

علي معلول الأهلي 4

سفيان رحيمي الرجاء البيضاوي 3

أيوب نناح الرجاء البيضاوي 3

وليد سليمان الأهلي 3

عبد الرؤوف بن غيث الترجي 3