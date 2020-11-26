شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه السكة الحديد اليوم استعدادا لبطولة شمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين ودية أمام فريق السكة الحديد فى الثالثة عصر اليوم بإستاد السكة الحديد فى إطار الاستعداد لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

تلقى اتحاد الكرة المصري، دعوة من نظيره السعودي، لإقامة مباراتين بين منتخبى شباب البلدين وعرض الاتحاد السعودي، على مسئولى الجبلاية إقامة مباراتين بين منتخبى شباب البلدين يومى 7 و10 ديسمبر المقبلين، على أن يتحمل الجانب السعودى كافة التكاليف.

وأبدى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، ترحاب كبير بهذا العرض حيث أن المنتخب السعودي، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مما سيمنح شباب الفراعنة، فرصة لاحتكاك قوي، قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وأكد عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح فى العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين فى حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجارى عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.