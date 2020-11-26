شكرا لقرائتكم والدة ميدو جابر باكية: أناشد رئيس الجمهورية.. "عايزة اعرف ابني فين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا بالمسئولين من اجل البحث عن نجلها عقب اختطافه من فندق اقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، "لا اعلم اين نجلي، ولا اعرف عنه شيء، قالوا انه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.

واستنجدت برئيس الجمهورية من اجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة "باكية" انه تحدث معها في السابعة مساءا واكد لها انه سوف يغلق الهاتف قليلا.