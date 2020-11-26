شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 25 / 11 8 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها إيجابية عينة أليوديانج ، و صالح جمعة ، و وليد سليمان ، واصابتهم بفيروس كورونا، بالاضافة إلى قرار الكاف بمنع الحضور الجماهيرى في مباراة نهائى أفريقيا امام الزمالك

كاف يعلن إيجابية مسحة جمعة وسليمان وديانج فى الأهلى قبل النهائى الأفريقي

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق النادي الأهلي، سلبية العينة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري باستنثاء صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج لاعبو الفريق الأحمر.

حمدي فتحي بديلاً لديانج في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الزمالك..وكهربا بديلاً

يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

صالح جمعة : مكافأة خاصة لأحد العاملين عقب التتويج بدورى أبطال أفريقيا

أعلن صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى عن صرف مكافاة خاصة لأحد العاملين عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا ونشر صالح عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " ان شاء الله هنكسب ومكافأة مني انا كمان " .

الكاف والجبلاية: نهائي بطولة دوري الأبطال بدون جمهور

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

وكيل محمد الشناوى يطمئن الجماهير: جميع المسحات سلبية واللاعب بخير

أكد حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته، وقال الحديدى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوى بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم استعداد للمباراة النهائية".

مدرب حراس الأهلى يجتمع مع الشناوى قبل نهائى القرن.. اعرف السبب

عقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالأهلى عدة جلسات تحفيزية مع محمد الشناوى حارس الفريق خلال الأيام الماضية من أجل شرح طريقة لعب الخط الهجومى لفريق الزمالك وكيفية التعامل مع الخصم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة أمام الزمالك، وتحدث يانكون مع الشناوى كذلك عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والثابتة فى النهائى الأفريقى المرتقب.