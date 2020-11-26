شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى افتتاحية الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 8 مباريات فى افتتاحية الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى حيث يستضيف الشرقية للدخان الصاعد حديثا للقسم الثانى بملعبه بالجيزة نظيره بنى سويف صاحب الإمكانيات الكبيرة بقيادة أيمن المزين .

ويسعى علاء إبراهيم المدير الفنى للدخان إلى الظهور الجيد فى المباراة الأولى لفريقه بالدورى والتعبير عن نفسه ، فى الوقت الذى يحاول فيه أيمن المزين تحقيق الفوز والثلاث نقاط لضمان الصدارة من الأسبوع الأول وتحقيق حلم الجماهير الذى ضاع فى الموسم الماضى فى الأسبوع الأخير وبفارق الأهداف عن البنك الأهلى الذى تأهل لدورى الأضواء والشهرة .

كما يلتقى فى نفس التوقيت كل من تليفونات بنى سويف المتعثر والباحث عن مستثمر لإستكمال المسابقة مع الإعلاميين المعدل والذى تعاقد مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق للألومنيوم من أجل المنافسة على الصعود فى ظل الإمكانيات المتوفرة ، وفى نجع حمادى يستضيف الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف نظيره الفيوم بقيادة كرم جابر فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض الساعين أيضا نحو تحقيق حلم جماهير قنا بالعودة للأضواء من جديد .

فى الوقت نفسه يواجه سوهاج نظيره ديروط فى لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الفوز ، بينما يحاول الضيوف الخروج بأى نتيجة إيجابية تعينهم على البقاء فى ظل الظروف المادية الصعبة للفريق ، بينما يواجه المنيا بقيادة شديد قناوى فريق قنا الصاعد من الدرجة الثالثة للثانية فى مواجهة سهلة نسبيا لأبناء المنيا ، وفى أسيوط يستدرج بترول أسيوط نظيره كيما أسوان الوافد الجديد أيضا للمجموعة الأولى فى مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن الفوز للتقدم مبكرا بجدول الترتيب .

كما يلتقى شبان قنا بقيادة كمال زين فريق أسمنت أسيوط أحد الفرق الكبرى الصاعدة من الدرجة الثالثة للثانية ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة مركز شباب سمسطا مع طهطا .