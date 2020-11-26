شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يواجه جولدى فى رابع التجارب الودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، رابع التجارب الودية بمعسكرع المقام فى المركز الأولمبي، وذلك عندما يلتقى فى الرابعة عصر اليوم الخميس مع نظيره فريق جولدى، وكان أسوان قد خاض ثلاث تجارب ودية قبل هذا اللقاء حيث فاز على النجوم فى المباراة الأولى بهدفين نظيفين، ثم فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر من الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ودياته.

ونجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، ضم محمود شبانة مدافع نادى مصر، لمدة موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أبناء الجنوب فى حضور سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، ويعتبر شبانه هو الصفقة رقم 19 لأسوان خلال الميركاتو الجارى حيث ضم أسوان 18 صفقة سابقة وهم، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

فى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.