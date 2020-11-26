شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ميدو جابر يعلن اختطاف نجم الأهلى السابق:معجبان طلبا التصوير معه ثم اختفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى جابر شقيق ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة السابق والمنضم حديثا لأحد فرق الممتاز الصاعدة هذا الموسم، عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالى، وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادى أبلغته بان هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر فى فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.
من جانبه كشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفا: "ميدو جابر غير متواجد فى فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".
وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".
وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
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