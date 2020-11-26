شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأهلى :لن نتخلص من توهم الطرف الاخر أنه مغلوب على أمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى أن النادى الاهلى ليس طرفا في تنظيم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التي تجمع الفريق أمام الزمالك و المقرر لها 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .

وأضاف مرجان في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الاهلى ويقدمه هانى رمزى وسهام الصالح ، أن الاهلى يطالب بتطبيق القانون و اللوائح لنبذ التعصب وطالما كل طرف يحصل على حقه فلن نجد مكان للتعصب في الرياضة ، ولكن طالما هناك طرف

وأشار مرجان أن كل ما يريده هو عودة الاخلاق و اللوائح يتم تطبيقها على الكبير و الصغير ـ متمنيا التوفيق لكل أطراف المنظومة الرياضية من اتحادين أفريقى ومصرى ، و كذلك وزارة الرياضة ، مع التمنيات للاعبى فريق الأهلى للتتويج باللقب الأفريقي قائلا " ربنا يحفظ لاعبينا من الوباء و يفوزوا باللقب "

يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وصالح جمعة والمالي اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، في الوقت الذي تعافي محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلي في المواجهة.