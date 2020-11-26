ملف الأربعاء.. وفاة مارادونا.. ومسحات لاعبي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأربعاء: الزمالك: الجماهير تقبلت نتائج مسحة كورونا.. وباتشيكو يعيد حساباته الحضري: سأشجع الأهلي "اللي خيره عليا" في نهائي أبطال أفريقيا سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر اختفى.. وحررنا محضراً في قسم الشرطة تجمهر جماهيري في نابولي والأرجنتين بعد وفاة مارادونا (فيديو) "مارادونا بين يد الله".. كلمات ميسي وعناوين صحف إنجلترا في وداع الأسطورة دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يحسم تأهله لدور الـ16 وأتلتيكو يتعادل مع لوكوموتيف رد رانيا علواني على سؤال منى الشاذلي: "لو حد من ولادك عايز ينضم لنادي الزمالك أو بيراميدز" دوري الأبطال.. ريال مدريد يقهر إنتر بثنائية.. ومونشنجلادباخ يؤمن الصدارة رانيا علواني تكشف تفاصيل عودتها للسباحة بعد أكثر من 20 سنة من الاعتزال الخليج 365 يكشف راعي المقاصة الجديد "دخل في نوبة بكاء".. قناة الزمالك تكشف حالة أوباما بعد إصابته بكورونا مارادونا... الأعلى موهبة والأكثر وقوعاً في الأزمات بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام أتالانتا في مباراة العودة بعد كورونا مصدر لـ"الخليج 365": مسحة محمود علاء سلبية ولن تُعاد مان سيتي يتجاوز أولمبياكوس ويحجز بطاقة التأهل بدوري الأبطال "غضب الأهلي واحتجاج الزمالك".. وزارة الرياضة تنفي وجود "دعوات" لنهائي القرن رسمياً.. نهائي الأهلي والزمالك بدون جماهير المقاصة: جلال عاد بنسبة 99%.. والإعلان مع الراعي الجديد السبت تعقد حسابات المجموعة.. ليفربول يسقط أمام أتالانتا بدوري الأبطال بمشاركة صلاح كريستيانو ناعيًا مارادونا: ترك إرثًا بلا حدود.. ساحر لا مثيل له العالم يُودع مارادونا.. أسطورة كرة القدم وسبب ممارستها تقرير.. كيف يعوض الزمالك غيابات كورونا في نهائي القرن؟ أبوتريكة ينعى مارادونا: يوم حزين لكرة القدم كيف يُعوض الأهلي غيابات "كورونا" في نهائي القرن؟ وفاة الأسطورة دييجو مارادونا الخليج 365 يكشف: 6 لاعبين إيجابي كورونا من الأهلي والزمالك ويغيبون عن النهائي يغيبون عن النهائي.. اتحاد الكرة يعلن إصابة 6 لاعبين من الأهلي والزمالك بكورونا أحمد أحمد يصدر بيانا رسميا ويطلب الترشح لرئاسة كاف أول تعليق من كاف على ظهور نتائج المسحة للأهلي والزمالك "من أصعب المواجهات".. ماذا قال أجايي عن نهائي القرن؟ محمد إبراهيم: انتقلت للنادي "اللي شاريني".. وأتمنى العودة للمنتخب

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