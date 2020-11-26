الحضري: سأشجع الأهلي "اللي خيره عليا" في نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عصام الحضري، لاعب المنتخب الوطني السابق، عدم تكريم الكثير من الشخصيات الرياضية في مصر من قِبل القائمين على الرياضة.

وكان الحضري قد أعلن أنه عضواً في لجنة التصويت لجوائز الأفضل لعام 2020.

وأضاف الحضري، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورت:"العالم يُقدرك وعارف قيمتك لذا لابد أن أقول الحمدلله حين يختارني (فيفا) لأختار أفضل لاعب في العالم، افتخر بوجودي وأقول الحمدلله وفي مصر شخصيات كثيرة لا يتم تكريمهم وتقديرهم وأقول الحمدلله ربنا ينصرني عليهم".

ورفض عضو لجنة التحكيم في جائزة الأفضل التي تنظمها "فيفا"، الكشف عن اللاعب الذي سيمنحه صوته،مُعللاً:"عملية التصويت سرية وفي النهاية سيعلنون كل عضو لجنة تحكيم صوت لمن".

وبسؤاله عمن سيُشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، رد:"سأشجع الأهلي اللي خيره عليا وإن شاء الله يفوز ويتوّج بالبطولة التاسعة"

وأتم حارس منتخب مصر السابق، تصريحاته بالإشادة بحارس الأهلي والزمالك محمد الشناوي ومحمد أبو جبل:"أثق أنهما سيتعاملان مع الكرات التي تصلهما بصورة جيدة".