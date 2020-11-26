شاهد.. والدة ميدو جابر تستغيث بالمسؤولين بعد اختطاف نجلها

استغاثت والدة ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالمسؤولين ورئيس الجمهورية بعد اختطاف نجلها مساء أمس الأربعاء .

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن اختفاء ميدو

جابر، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقال المشرف العام على الكرة: "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة

الملابس، لقد تعرض لعملية خطف". وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".