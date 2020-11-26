شقيقه: الاتصال مع ميدو جابر انقطع فجأة.. ولا نعلم مكان تواجده

أكد توفيق جابر، شقيق ميدو جابر، أنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه.
وقال توفيق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده".
وأكمل: "تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر".
وأكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.
وقال البطاوي "ميدو جابر غير متواجد
وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن". وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
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