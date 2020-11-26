والدة ميدو جابر باكية: أناشد رئيس الجمهورية.. "عايزة اعرف ابني فين"

استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه.
وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".
واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة "باكية" انه تحدث معها في السابعة مساءا واكد لها انه سوف يغلق الهاتف قليلا.
وأكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق. وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج الماتش
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