نابولي الإيطالي يبدأ في إجراءات تغيير اسم ملعبه لـ"مارادونا"

بدأ مسؤولو نادي نابولي الإيطالي في اجراءات تغيير أسم ملعب الفريق من سان باولو لـ مارادونا اسطورة أبناء الجنوب و الكرة الأرجنتينية، الذي رحل أمس الأربعاء.

أكدت شبكة سكاي سبورتس بأن الإجراءات الأولية بدأت بالفعل لتغيير أسم ملعب نابولي الحالي سان باولو، لمارادونا. وكان

دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أكد بأن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته أمس الأربعاء آثر أزمة قلبية.

أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي

في تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا".

ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية، وكتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو".