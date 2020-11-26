الأهلي المصري في بيان رسمي: وداعًا مارادونا!

نعى النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا، والذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عامًا.

وذكر الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء:” ننعي آسطورة كرة القدم دييجو آرماندو مارادونا، ونتقدم بخالص العزاء لجماهير الكرة الأرجنتينية خاصة، ومحبي كرة القدم عامة، في رحيل اللاعب الكبير”.

و أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عامًا.

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف، ولكن تم بعدها أكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مارادونا تعرض اليوم الأربعاء لأزمة قلبية ولكن لم يستطع الأطباء انقاذه .

وكان مارادونا قد لعب للعديد من الأندية، حيث بدأ مسيرته في أواخر السبعينات من القرن الماضي مع فريق أرجنتينوس جونيورز و بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني ومنه إلى نابولي الإيطالي، حيث حقق معه العديد من النجاحات مثل الفوز بالدوري الإيطالي موسمي 1987/1986و1990/1989، وكأس إيطاليا عام 1987 وكأس السوبر الإيطالي عام 1990 وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) عام 1989.

وعلى المستوى الدولي حقق مارادونا لقب كأس العالم 1986 في المكسيك، وقبلها كان قد حقق كأس العالم للشباب عام .1979

وبعد إعتزاله اتجه مارادونا إلى التدريب حيث تولى تدريب نادي راسينج كلوب والمنتخب الأرجنتيني ونادي الوصل والفجيرة الإماراتيين وعدة أندية مكسيكية.