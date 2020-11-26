الاتحاد الجزائري لكرة القدم: وفاة مارادونا خسارة فادحة

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما متأثرًا بسكتة قلبية، واصفًا رحيله بـ” الخسارة الفادحة”.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في بيان نشره في موقعه الرسمي إن رئيسه خير الدين زطشي، وكل أعضائه و العائلة الكروية في الجزائر، تلقوا بحزن شديد نبأ وفاة الأسطورة مارادونا.

وأوضح الاتحاد أن العائلة الكروية الجزائرية تقدمت بتعازيها للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وللشعب الأرجنتيني ” الصديق “، معبرين عن تعاطفهم.

كما اشار البيان إلى أن جمهور كرة القدم في الجزائر سيخلد في أذهانهم وإلى الأبد ” لاعبا استثنائيًا ميز تاريخ كرة القدم على كوكب الأرض”.

واختتم الاتحاد الجزائري بالقول ” بالإضافة إلى موهبة خالصة لا توصف، جسّد دييجو مارادونا في عصره حرية اللعب والسحر والتهور والجرأة وفن التعامل مع الكرة”.

وكان مارادونا قد لعب للعديد من الأندية، حيث بدأ مسيرته في أواخر السبعينات من القرن الماضي مع فريق أرجنتينوس جونيورز و بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني ومنه إلى نابولي الإيطالي، حيث حقق معه العديد من النجاحات مثل الفوز بالدوري الإيطالي موسمي 1987/1986و1990/1989، وكأس إيطاليا عام 1987 وكأس السوبر الإيطالي عام 1990 وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) عام .1989

وعلى المستوى الدولي حقق مارادونا لقب كأس العالم 1986 في المكسيك، وقبلها كان قد حقق كأس العالم للشباب عام .1979

وبعد إعتزاله اتجه مارادونا إلى التدريب حيث تولى تدريب نادي راسينج كلوب والمنتخب الأرجنتيني ونادي الوصل والفجيرة الإماراتيين وعدة أندية.