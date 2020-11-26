أحمد حسن: أرفض مصطلح نهائي القرن.. وكاسونجو مفاجأة الزمالك أمام ‏الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن الكونغولي كابونوجو كاسونجو هو الأقرب للمشاركة بشكل كأساسي في الخط الأمامي للزمالك بعد تأكد غياب يوسف أوباما لإصابته بفيروس كورونا.
وأضاف الصقر في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يتوقع أن يشارك كاسونجو بدلًا من أوباما، خاصة أنه يمتلك سرعات ويجيد اللعب في المساحات مما يميزه عن أوناجم العائد من الإصابة.
وواصل: «لا أفضل اطلاق اسم نهائي القرن على مباراة الجمعة.. لايزال هناك وقت كبير قبل انتهاء القرن الحالي. الأهلي والزمالك قادران على الوصول إلى نهائي البطولة مجددا سوياً».
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