شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يقترح على باتشيكو البدء بكاسونجو والاعتماد على بن شرقي كصانع ألعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالبدء بكاسونجو أساسيا في مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واقترح ميدو على باتشيكو الاعتماد على كاسونجو كجناح أيسر على أن يعتمد على أشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب بدلا من أوباما

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «أوضة اللبس» أن الزمالك لابد وأن يعتمد على طريقة اللعب 4-3-2-1 للاستحواذ على وسط الملعب ومنع الأهلي من التقدم والقضاء على المساحات أمام مفاتيح لعبه.