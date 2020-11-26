شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: من الأفضل أن يبدأ الزمالك لقاء القمة بأحمد عيد بدلا من حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة نهائي أفريقيا بين الزمالك والأهلي ستتاثر بسبب إصابات كورونا وغياب لاعبين أساسيين في الفريقين

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية: «أنا لو مكان جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، هبدأ اللقاء بأحمد عيد في مركز الظهير الأيمن على حساب حازم إمام لان حازم عائد من فترة غياب ومن إصابة بكورونا قد تؤثر عليه سلبًا».

وتابع: «أحمد عيد هو الأنسب في مباراة الجمعة باعتباره الأجهز».