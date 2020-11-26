شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: غياب عبدالله جمعة الأزمة الوحيدة للزمالك في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الزمالك قادر على تعويض غياب الثنائي محمود حمدي الونش ويوسف أوباما في مباراة القمة بعد تأكد غيابهما بعد إيجابية عينتهما لفيروس كورونا.

وأضاف ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «اوضة اللبس» أن الزمالك يمتلك البديل الجهاز للونش وهو محمد عبدالغني وكذلك لديه أكثر من بديل لأوباما

وأكد: «المشكلة الوحيدة للزمالك هي غياب عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر لعدم وجود البديل خصوصا في ظل غياب محمد عبدالشافي، لكن على باتشيكو تجهيز البديل لعبدالله جمعة لان مركز الظهير الأيسر هو الأزمة للأبيض في المباراة».