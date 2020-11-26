شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تتربص للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقام اليوم (الخميس) مباراة واحدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، تجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض السادسة مساء، يدخل الهلال هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ويسعى مواصلة انتصاراته، حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه. ويدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس، وكلفت لجنة الحكام الرئيسية طاقما تحكيميا دوليا بقيادة الحكم سامين أمين حكما أول، وهاني سنان حكما ثانيا، وسلمان العمري مسجلاً.



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