شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر ولي العهد.. «رماح» تستقبل ثالث سباقات الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينطلق اليوم (الخميس) سباق رماح للهجن، ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020 - 2021، بعد سباق حائل والنعيرية، والتي تم الإعلان عنها في 6 ميادين، بدعم وتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، الذي وجه في الـ22 من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصًا منه على رياضة الهجن واهتمامًا بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

أرقام تصاعدية

حققت سباقات الهجن منذ عودة النشاط الرياضي إبان جائحة كورونا أرقاماً تصاعدية داخل الوطن، إذ كانت الانطلاقة في سبتمبر في مدينة حائل بـ2859 مشاركاً، وارتفع عدد المشاركين في سباق النعيرية بـ3146 مشاركاً، والذي أقيم في أكتوبر الماضي، بينما سجل خلال الأيام القليلة الماضية في سباق رماح أكثر من 3000 مشارك.

ويسعى اتحاد الهجن لإقامة العديد من السباقات، إذ من المقرر أن يعلن بعد نهاية سباق رماح للهجن موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

114 شوطا في رماح

يستمر سباق رماح حتى الأول من شهر ديسمبر القادم 2020 في المحافظة، التي تبعد 120 كيلو شمال شرق الرياض. ويشمل البرنامج التفصيلي للسباق 114 شوطا، بواقع 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاما وشوطين للماراثون. وستكون انطلاقة اليوم الأول من خلال 32 شوطاً مخصصة لسن الحقايق بكار – قعدان، مفتوح – عام، تتضمن 4 أشواط للرموز.

رماح تحتضن السباقات منذ 1983

تمتلك محافظة رماح ميداناً مميزاً، وهي من أوائل المحافظات التي سبق لها استضافة العديد من منافسات الإبل والهجن والفروسية، إذ شهدت في العام 1403هـ الموافق للعام 1983 احتضان ميدان الفروسية أول حفل سباقات سنوي في المحافظة، فيما استضافت رماح جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن في نسختها الأولى في العام 2016.

30 يوماً تجهز الميدان

ساهم دعم الجهات ذات الاختصاص في محافظة رماح في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون متر مربع، ويحتوي على 4 مضامير أصبحت جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و1.5كم، إلى جانب 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن «عزب الهجن»، إذ جرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز 30 يوماً، بدعم غير محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

تصنيف دولي

تصنف رياضة الهجن كلعبة رياضية دولياً، وسعى الاتحاد السعودي للهجن لتصنيف رياضة الهجن كلعبة رياضية من اللجنة المنظمة الدولية للاتحادات الرياضية Global Association of International Sports Federations، وهي منظمة موازية للجنة الأولمبية الدولية ولا يمكن اعتماد أي رياضة من غير اعتراف المنظمة الدولية بها.

الإرث السعودي

أسس الاتحاد السعودي للهجن في 23 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 9 فبراير 2018 برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بهدف إعطاء رياضة الهجن المزيد من التنظيم والرعاية والاهتمام امتداداً لتراثها الأصيل، وانتفاعاً بفوائدها الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على قطاع كبير من أبناء المملكة وغيرهم، وتوحيد إجراءات هذه الرياضة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وممارستها وفقا لأسس تنظيمية ملائمة، تنسجم مع الأصول محليا وخارجيا وتعكس الصورة الطيبة.