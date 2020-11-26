شكرا لقرائتكم خبر بمشاركة 559 متسابقا من 49 دولة.. مسار جديد كليا لرالي داكار السعودية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية أمس عبر مؤتمر صحفي افتراضي من باريس التفاصيل النهائية الخاصة بمسار الرالي، وذلك بمشاركة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، والرئيس التنفيذي لمنظمة آموري سبورت يان لوميتير، ومدير رالي داكار ديفيد كاستيرا.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل المسار الجديد كليا لرالي داكار السعودية 2021، والذي سيقام للسنة الثانية على التوالي على أراضي المملكة، في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021م بمشاركة 559 متسابقا من 49 دولة.

صناعة تاريخ

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي «نجحنا قبل نحو عام من الآن في صناعة التاريخ، عندما استضفنا رالي داكار في المملكة وقارة آسيا للمرة الأولى، بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي يجسد سعي مملكتنا نحو تحقيق أهدافها برؤية ولي العهد، الذي جعل حلم استضافة المملكة لأكبر الأحداث الرياضية العالمية مثل رالي داكار واقعا، وجعل القطاع الرياضي يشهد بفضل هذا الدعم المزيد من التميز والإنجاز المبهر، تحقيقا لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة».

وأضاف «النسخة الأولى لرالي داكار السعودية العام الماضي أظهرت طبيعة بلادنا بمناظرها الخلابة وصحرائها الشاسعة ومعالمها التاريخية، في تجربة سباق لم يكن لها مثيل، وفي هذه النسخة الجديدة ستكون نسخة مختلفة بكل أشكالها وفريدة من نوعها وبمسار مغاير».

قدرة تنظيمية

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان «أظهرنا للعالم من خلال النسخة الأولى قدرتنا التنظيمية على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، حيث وضع السباق المملكة على الساحة كمركز إقليمي وعالمي لرياضة المحركات. هدفنا هو بناء إرث، وصناعة بصمة، وتنمية رياضة المحركات، وإلهام الأجيال القادمة في المملكة في ظل ما نحظى به من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة لاستضافة سباق ناجح وآمن، يعيش في ذكريات المشجعين والسائقين لسنوات مقبلة، ويصبح مرجعا للنسخ القادمة من داكار».

خصائص المسار

شهد المؤتمر إعلان خصائص المسار، والمراحل الماراثونية، وتسليط الضوء على أنظمة السلامة الجديدة لحماية أفضل للمتسابقين، والكشف عن الفرق والسائقين المشاركين في مختلف الفئات (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، الشاحنات)، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار الكلاسيكية).

مسار الرالي