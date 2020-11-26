ليفاندوفسكي ينافس ميسي ورنالدو وصلاح على الأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواجد مهاجم بايرن ميونخ الألماني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للأفضل، التي أعلن عنها أمس، ولم تتضمن أي لاعب ألماني.

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في كل المسابقات خلال الموسم الماضي، ليساعد بايرن ميونخ في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفاندوفسكي بالفعل بجائزتي أفضل لاعب في ألمانيا وأفضل لاعب في أوروبا، والآن بات مرشحا لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» لن تقدم هذا العام في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلا من تياجو ألكانتارا (المنتخب الإسباني - بايرن ميونخ - ليفربول)، كريستيانو رونالدو (المنتخب البرتغالي - يوفنتوس)، كيفن دي بروين (المنتخب البلجيكي - مانشستر سيتي)، روبرت ليفاندوفسكي (المنتخب البولندي - بايرن ميونخ)، ساديو ماني (المنتخب السنغالي - ليفربول)، كيليان مبابي (المنتخب الفرنسي - باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (المنتخب الأرجنتيني - برشلونة)، نيمار داسيلفا (المنتخب البرازيلي - باريس سان جيرمان)، سيرخيو راموس (المنتخب الإسباني - ريال مدريد)، محمد صلاح (المنتخب المصري - ليفربول)، وفيرجيل فان دايك (المنتخب الهولندي - ليفربول).

وقد توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الفيفا للمرة السادسة في مسيرته في العام الماضي.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة الفيفا لأفضل لاعبة لوسي برونز (المنتخب الإنجليزي - ليون - مانشستر سيتي)، دلفين كاسكارينو (المنتخب الفرنسي - ليون)، كارولين جراهام هانسن (المنتخب النرويجي - برشلونة)، بيرنيل هاردر (المنتخب الدنماركي - فولفسبورج - تشيلسي)، جينيفر هيرموسو (المنتخب الإسباني - برشلونة)، جي سو يون (المنتخب الكوري الجنوبي - تشيلسي)، سام كير (المنتخب الأسترالي - تشيلسي)، ساكي كوماجاي (المنتخب الياباني - ليون)، دزينيفر ماروزسان (المنتخب الألماني - ليون)، فيفيان ميديما (المنتخب الهولندي - أرسنال)، وويندي رينارد (المنتخب الفرنسي - ليون).

ويمكن للجماهير التصويت للمرشحين عبر موقع الفيفا الرسمي حتى التاسع من ديسمبر، وسيقام حفل التتويج في 17 ديسمبر.