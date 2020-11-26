شكرا لقرائتكم خبر الجولة الخامسة تلغي ندية النصر للهلال موقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع الهلال لقب الرابح الأكبر في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على جاره وغريمه النصر 2 - 0، مبقيا الأخير ضمن قائمة أكبر الخاسرين بتعرضه إلى الهزيمة الرابعة من أصل 5 مباريات، ربح واحدة منهن فقط.

وفض الهلال اشتباك الصدارة وانفرد بها وحيدا بعدما كان يتقاسمها مع الشباب، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة.

في المقابل تدحرج النصر إلى المركز الـ15 قبل الأخير بعد أن بقي على رصيده الضعيف السابق، 3 نقاط.

ومن الرابحين أيضا فريق العين الذي سجل فوزا يعد تاريخيا باعتبار أنه الأول للفريق في دوري المحترفين، وجاء على حساب ضمك، ليغادر مؤخرة الترتيب للمرة الأولى أيضا، ويسلم المركز لضحيته ضمك.

واقتسم الوحدة الصورة السئية مع النصر بخسارته من التعاون وجلوسه في المركز الـ14 بفارق الأهداف عن النصر الـ15، ونقطتين عن ضمك الأخير.

وسجل الفتح النتيجة الأعلى بتفوقه على الاتفاق 4 - 0، مما أهله إلى احتلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الرائد (الرابع) الذي تغلب على أبها 2 - 1، وعلى الأهلي (الخامس).

وكالعادة فرط الاتحاد في فوز كان بمتناول اليد، حيث كان متقدما على الفيصلي 1 - 0 حتى قبل الوقت الإضافي من المباراة، لكنه سرعان ما عاد للقبول بنقطة التعادل 1 - 1 بدلا من كامل النقاط.

الرابحون

الهلال: فوزه على النصر 2 - 0 مكنه من الانفراد بصدارة الفرق برصيد 13 نقطة

العين: تذوق طعم الفوز الأول بدوري المحترفين على حساب ضمك ( 2 - 0 ) ومغادرة المركز الأخير للمرة الأولى

الفتح: فوزه العريض على الاتفاق 4 - 0 رفعه إلى المركز الثالث

الرائد: انتصاره على أبها 2 - 1 جعله في المرتبة الرابعة

التعاون: بتغلبه على الوحدة 1 - 0 احتل المركز السابع

القادسية والباطن: تعادلا في النتيجة 2 - 2 وفي النقاط 7 ( لكل منهما ) وبقيا في المركزين الثامن والتاسع رومارينهو ( الاتحاد ) وسفيان بن دبكة ( الفتح ) تقاسما صدارة الهدافين برصيد 4 لكل منهما

المتضررون