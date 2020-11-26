شكرا لقرائتكم العندليب: عبدالغني من أتقل اللعيبة في مركزه بمصر.. فكر موسيماني غير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك أن الأهلي نادي كبير وعنده الإمكانيات وجهازه الفني ولديه دكة جيدة لا تقل عن الأساسيين وهناك تشابه في الإصابات بالعناصر الأساسية مع الزمالك.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "محمد عبد الغني من أتقل اللاعبين في مصر في مركزه وممكن كيميا محمد عبد الغني ومحمود علاء تعمل توازن في المباراة النهائية وعبد الغني لا يقل عن العناصر الموجودة".

أردف: "حمدي فتحي لا يقل عن اليو ديانج ومتفرقش الا ان ديانج رجله في الملعب وممكن البديل يكون مؤثر ودي المباراة بتاعته.

شدد: "لعيبة الزمالك واجهوا لاعبي الأهلي من قبل والمتغير الوحيد هو فكر موسيماني وشايف انه باتشيكو يقدر يتعامل مع هذه المتغيرات".